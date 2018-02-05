В Прикамье женщина притворилась беременной, чтобы избежать ареста

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Как проинформировали в ФСПП по Пермскому краю, в Прикамье женщина прямо в суде притворилась беременной, чтобы ее не арестовали. Жительницу Добрянки обвиняют в неуплате алиментов на содержание родного 13-летнего сына.

По предварительным данным, 34-летняя гражданка, родом из Добрянки, несколько лет уклонялась от уплаты алиментов своему 13-летнему сыну. В результате сумма долга составила 200 тысяч рублей. Ее несколько раз судили за нарушения, но она снялась с места жительства в Добрянке и покинула город. Судебные приставы определили ее местонахождение и доставили в полицейское отделение. Там составили административный протокол, после чего отправили на судебное разбирательство.

В зале суда гражданка, надеясь избежать наказания, заявила о беременности. Суд решил проверить слова подсудимой на подлинность и отправил ее на оперативное обследование в районное медучреждение. Врачи не подтвердили заявление и алиментщицу арестовали на десять суток.