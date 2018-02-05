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В Воронеже за серию краж разыскивают сексуальную брюнетку

Сегодня, 15:39

В Воронеже оперативники разыскивают сексуальную брюнетку, которая подозревается в серии краж из магазинов, офисов и административных кабинетов. Подозреваемая попала на камеру видеонаблюдения, после чего фотография злоумышленницы была распространена по городу.

По версии правоохранителей, девушка, которой на вид примерно 25 лет, заходит в общественные места и дожидается пока личные вещи потенциальных жертв останутся без присмотра, после чего завладевает чужим имуществом и удаляется. Таким образом, за несколько месяцев злоумышленнице удалось похитить десяток смартфонов, несколько ноутбуков и кошельков.

Правоохранители предупреждают, что подозреваемая может менять прическу или надевать парик. Девушка предпочитает одеваться в спортивном стиле. Обычно ее видели в темной куртке, брюках спортивного покроя и кроссовках. Злоумышленница невысокого роста, примерно 165 сантиметров. При общении избегает взгляда собеседника.


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