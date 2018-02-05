«Дом-2»: Судмедэксперт изнасиловал Оксану Аплекаеву после ее смерти

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Судмедэксперт из морга Истры изнасиловал Оксану Аплекаеву, участницу «Дома-2» в 2005 году, уже после ее смерти. Полиция задержала подозреваемого в надругательстве над телом знаменитости.

В 2008 году 29 августа Оксана Аплекаева ушла из автомобильного салона, где работала моделью, с молодым человеком, с которым там и познакомилась. Спустя несколько дней соседка по квартире Оксаны обратилась к правоохранителям заявив, что ее подруга пропала. Тело девушки нашли на трассе, она скончалась от удушья.

Впоследствии было установлено, что Оксану Аплекаеву изнасиловали, но биоматериал не соответствовал анализам ее убийцы. В результате столичное следствие установило, что насильником звезды «Дома-2» стал работник морга. Он задержан и находится в СИЗО, по факту инцидента проводятся оперативно-следственные мероприятия.