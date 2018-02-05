Заключенный убил сокамерника‐педофила за подробности о растлении

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Заключенный Фредерик Паттерсон убил сокамерника‐педофила Артура Уильямса за подробности о растлении детей. Мужчина отбывал пожизненный срок за убийство подельника Скотта Коллинсворта, еще один суд пройдет в апреле 2018 года.

Фредерик Паттерсон, 21-летний заключенный, неделю назад был осужден за убийство 45-летнего подельника и его посадили в камеру, где уже пять лет отбывал наказание 82-летний Артур Уильямс. За растление малолетних его посадили на десять лет. Пенсионер в подробностях рассказывал об инцидентах с детьми и даже показал сокамернику фото, на котором запечатлен 9-летний мальчик, последняя жертва насильника.

По словам Паттерсона, ему стало мерзко от этой личности и ночью он повесил одеяло на решетку. После дождался проверки, проводимой охраной в час ночи, стянул спящего Уильямса на пол и ударил его несколько раз головой об пол. В результате педофил скончался, а парень ожидает еще одного суда в апреле месяце 2018 года.