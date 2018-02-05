VistaNews.ru


В Красноярском крае отец-педофил выложил видео растления своей малолетней дочери

Сегодня, 14:28

В Красноярском крае 44-летний житель одного из поселка был задержан правоохранителями после того, как в Сети появились водеоролики, на которых он насиловал свою малолетнюю дочь. В дальнейшем оказалось, что подозреваемый совершал свои действия в течение десяти лет, начиная с 2008 года, когда девочке только исполнилось семь лет.

Порнографические видеоматериалы появились на ресурсах для педофилов и привлекли внимание красноярских сыщиков тем, что локация, в которой производились съемки, напоминала окрестности одного из поселков края. Было проведено расследование, в ходе которого оказалось, что съемки своих противоправных действий проводил местный житель. Его дочь, которой на сегодняшний день исполнилось 17 лет подтвердила, что ее отец неоднократно ее насиловал.

Мать девушки заявляет, что ничего не знала о действиях супруга, однако следствие имеет все основания не доверять показаниям женщины. Сам подозреваемый в ходе допросов признал свою вину. В настоящее время следователи собирают доказательную базу, чтобы представить материалы в суд. Педофил находится под арестом до начала судебного процесса. Пострадавшая говорит, что была запуганна, поэтому молчала о преступных действиях отца.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.