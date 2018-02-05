В Красноярском крае отец-педофил выложил видео растления своей малолетней дочери

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В Красноярском крае 44-летний житель одного из поселка был задержан правоохранителями после того, как в Сети появились водеоролики, на которых он насиловал свою малолетнюю дочь. В дальнейшем оказалось, что подозреваемый совершал свои действия в течение десяти лет, начиная с 2008 года, когда девочке только исполнилось семь лет.

Порнографические видеоматериалы появились на ресурсах для педофилов и привлекли внимание красноярских сыщиков тем, что локация, в которой производились съемки, напоминала окрестности одного из поселков края. Было проведено расследование, в ходе которого оказалось, что съемки своих противоправных действий проводил местный житель. Его дочь, которой на сегодняшний день исполнилось 17 лет подтвердила, что ее отец неоднократно ее насиловал.

Мать девушки заявляет, что ничего не знала о действиях супруга, однако следствие имеет все основания не доверять показаниям женщины. Сам подозреваемый в ходе допросов признал свою вину. В настоящее время следователи собирают доказательную базу, чтобы представить материалы в суд. Педофил находится под арестом до начала судебного процесса. Пострадавшая говорит, что была запуганна, поэтому молчала о преступных действиях отца.