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В Саратовской области парень до смерти изнасиловал женщину

Сегодня, 00:02

20-летний молодой человек во время секса довел до смерти 42-летнюю подружку. Об этом сообщает корреспондент интернет-издания города Красноармейска Саратовской области.

Из милицейского протокола и больничного эпикриза пазлами сложилась картинка произошедшего. Пьяную женщину доставили в больницу скорой медицинской помощи. У пациентки в крови обнаружено 2,8 промилле алкоголя. Она была сильно пьяна и травмирована. Доктора выявили многочисленные разрывы влагалища, повреждения внутренних органов и прямой кишки.

Пострадавшая успела рассказать дознавателю о том, что она сама предложила парню заняться сексом. Молодой человек согласился и во время любовных утех нанес ей тяжелые повреждения. Через два дня женщина умерла в реанимации. Оперативники задержали подозреваемого парня и возбудили уголовное дело.


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