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Житель города Остров Псковской области избил битой своих соседей

Вчера, 22:59

Житель города Остров Псковской области избил битой своего соседа за то, что последний пил алкоголь и курил в подъезде его дома. Об этом происшествии сообщил корреспондент местного интернет-издания.

Неадекватный парень ударил мужчину по голове, а затем спихнул его в лестничный пролет. По голове досталось и женщине, что пила вместе со своим супругом водку. По словам патрульных, задержавших дебошира, он полностью признал свою вину и не пытался спихнуть происшедшее на непреодолимые обстоятельства. Из милицейского протокола задержания следует: нападавший пришел домой с работы нетрезвый и лег спать. Через некоторое время его разбудила подружка и пожаловалась на громко говорящих людей в подъезде. Пьяные не стали слушать просьбу соседа уйти с лестничной площадки и прекратить курить. Пришлось взять бейсбольную биту и насильно выдворить пьяниц на улицу. Судебное решение по делу было такое: нападавший получил 2 года и 1 месяц тюремного заключения, плюс возмещение в 100 тысяч рублей пострадавшему на лечение.


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