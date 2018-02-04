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В Курске перепалка между братьями закончилась кровавой резней

Вчера, 21:55

Утром 3 февраля в Курске  на проспекте Дериглазова произошло кровавое ЧП. Находясь дома, сводные братья поссорились, и один из них схватился за нож.

По предварительной версии, 25-летний житель Санкт-Петербурга приехал в Курск навестить своего сводного 30-летнего брата. В ходе встречи между братьями возникла перепалка. Младший брат схватил нож и нанес ранения своему старшему брату.

По факту младший брат упал с окна 12-го этажа, а старший с ножевыми ранениями вышел из квартиры. Он залил кровью лестничную площадку и лифт. Его нашли и доставили в больницу.

Правоохранительные органы работают над установлением всех деталей ЧП.


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