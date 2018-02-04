VistaNews.ru


Омич угнал чужой трактор «МТЗ-82Л» и утопил его

Сегодня, 17:32

Омич угнал чужой трактор «МТЗ-82Л» и утопил его.Событие зафиксировано в Седельниковском районе Омской области. УМВД уведомляет, что угонщиком оказался ранее судимый 37-летний житель села Усть-Инцы.

В день происшествия подозреваемый самовольно ушел с места работы и поехал в ближайшее село, дорога к которому проходила через реку Кейзе, чего не учел водитель. Решив испытать судьбу, тракторист поехал по хрупкому льду, через пару минут был слышен треск, и железный конь оказалась под водой. Автомобилисту чудом удалось выжить.

В данный момент машину вытянули, а против храбреца заведено уголовное дело по факту угона. Подозреваемый в угоне трактора задержан.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.