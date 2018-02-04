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Омич угнал чужой трактор «МТЗ-82Л» и утопил его.Событие зафиксировано в Седельниковском районе Омской области. УМВД уведомляет, что угонщиком оказался ранее судимый 37-летний житель села Усть-Инцы.

В день происшествия подозреваемый самовольно ушел с места работы и поехал в ближайшее село, дорога к которому проходила через реку Кейзе, чего не учел водитель. Решив испытать судьбу, тракторист поехал по хрупкому льду, через пару минут был слышен треск, и железный конь оказалась под водой. Автомобилисту чудом удалось выжить.

В данный момент машину вытянули, а против храбреца заведено уголовное дело по факту угона. Подозреваемый в угоне трактора задержан.