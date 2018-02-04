Петербуржцу подкинули труп женщины прямо в квартиру

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Необычный инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Мужчина сообщил полиции о том, что в его квартире находится труп женщины, хотя сам он находится далеко за городом.

58-летний петербуржец 4 февраля сообщил, что в его квартире, расположенной на улице Крупской, находится окровавленный труп женщины. К этому сообщению мужчина добавил, что к преступлению он отношения не имеет, ведь сам находится за городом, и прибудет домой только через пару дней.

Полицейские приехали на место преступления и нашли дверь в квартиру открытой, там действительно находился труп женщины. На диване лежала 30-летняя женщина, укрыта покрывалом. Врачи обследовали тело, была нанесена серьезная травма головы у затылка, а также многочисленные повреждения грудной клетки. Полицейские дожидаются приезда неизвестного мужчины.