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Сотрудники ГИБДД в Карелии задержали подозреваемого в убийстве собутыльника

Сегодня, 15:41

Сотрудники ГИБДД проводили проверку транспортных средств. В ходе установления личностей удалось задержать подозреваемого в убийстве собутыльника мужчину. Информацию предоставили в пресс-службе ГИБДД Карелии.

Задержанием и передачей сотрудникам Пудожского отделения полиции закончился побег подозреваемого в убийстве. Известно, что мужчина проходит фигурантом дела по факту расправы над другом при распитии спиртных напитков.

Так, по горячим следам сотрудники ГИБДД добросовестно исполняли свои должностные обязанности и смогли поймать и задержать подозреваемого мужчину. Обстоятельства дела не разглашаются, поскольку проводится служебная проверка. Информацию предоставили в пресс-службе ГИБДД Карелии.


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