В Орле под предлогом проверки счетчиков ограбили пенсионерку

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В городе Орел женщина под предлогом проверки данных и состояния счетчиков украла у пенсионерки крупную сумму денег.

В дежурную часть УМВД по Орловской области обратилась потерпевшая, проживающая в областном центре, 1926 года рождения. Пенсионерка сообщила, что с утра в ее квартиру пришла неизвестная ей женщина. Под предлогом проверки счетчиков, та вошла в помещение, а когда все сделала и ушла, потерпевшая обнаружила, что пропали все ее денежные сбережения на сумму 95 тысяч рублей.

По факту данного происшествия сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. На данный момент следователи устанавливают личность и местонахождение неизвестной женщины.