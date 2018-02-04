В Екатеринбурге ищут окровавленного убийцу

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В Екатеринбурге правоохранители ищут преступника, подозреваемого в убийстве. Окровавленного мужчину сняли камеры наблюдения в подъезде доме № 12 по улице Авиационной. Убийца скрылся с места происшествия на 6 этаже.

Полицейские продолжают поисковую операцию по поимке возможного убийцы, который совершил преступление вчера. Жертвой оказался владелец квартиры, которому в аренду сдавал помещение убийце. Тело пострадавшего правоохранители нашли около 10:00 мск под кроватью на 6 этаже. Специалисты СК завели уголовное дело по ст. 105 УК «Убийство». Если беглец-убийца будет найден, ему грозит тюремный срок. Информацию предоставили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.