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В Волгограде краснодарский гость устроил стрельбу из автомата

Сегодня, 12:58

В Волгограде субботним днем жители Дзержинского района поневоле вспомнили лихие 90-е годы, когда услышали характерный звук автоматных очередей. Самые бдительные граждане немедленно сообщили о произошедшей стрельбе в правоохранительные органы. Спустя несколько часов возмутитель спокойствия, оказавшийся гостем из Краснодара, был задержан.

Как пояснил сам краснодарец, он является бизнесменом средней руки и приехал в Волгоград по делам. На местном рынке неизвестный ранее гражданин предложил ему приобрести автомат Калашникова по сходной цене. Бизнесмен, который видимо, не наигрался подобными «игрушками» в армии, приобрел оружие. Затем, чтобы опробовать автомат, выпустил две очереди, находясь возле городского памятника танку Т-34.

При этом бизнесмен утверждал, что стрелял холостыми патронами и не имея намерений причинить кому-либо вред. В настоящее время экспертиза изучает оружие и гильзы выпущенных патронов. Пока что дело передано в районный суд, который решит степень вины подозреваемого и степень его наказания. Скорее всего, «стрелок» отделается штрафом в 50 тысяч рублей.


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