VistaNews.ru


Соседи рассказали о подозреваемых в избиении опекунах в Подмосковье

Вчера, 21:19

В Наро‐Фоминском районе Московской области соседи рассказали о соседях. Подозреваемые в избиении трехлетнего малыша никогда не привлекали внимания общественности. В Подмосковье продолжается расследование, совершенное против несовершеннолетнего ребенка.

 Под Москвой проходит разбирательство по поводу неправомерного поведения опекунов в отношении малолетнего ребенка. Следствие собрало сведения от соседей. Так, люди утверждают, что глава семьи был общительным, трудился на своём участке. Известно, что он дружелюбно общался с соседями, был уравновешенный и спокойный, однако домой к себе никогда никого не предупреждали.

По информации соседки с улицы, семейная пара начала жить около двух лет тому назад. Приобрели в пользование дом с участком. В ссорах пара не была замечена. Далее проводится сбор информации по факту превышения полномочий и нанесение вреда здоровью трехлетнему ребенку.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.