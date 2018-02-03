Соседи рассказали о подозреваемых в избиении опекунах в Подмосковье

Вчера, 21:19

В Наро‐Фоминском районе Московской области соседи рассказали о соседях. Подозреваемые в избиении трехлетнего малыша никогда не привлекали внимания общественности. В Подмосковье продолжается расследование, совершенное против несовершеннолетнего ребенка.

Под Москвой проходит разбирательство по поводу неправомерного поведения опекунов в отношении малолетнего ребенка. Следствие собрало сведения от соседей. Так, люди утверждают, что глава семьи был общительным, трудился на своём участке. Известно, что он дружелюбно общался с соседями, был уравновешенный и спокойный, однако домой к себе никогда никого не предупреждали.

По информации соседки с улицы, семейная пара начала жить около двух лет тому назад. Приобрели в пользование дом с участком. В ссорах пара не была замечена. Далее проводится сбор информации по факту превышения полномочий и нанесение вреда здоровью трехлетнему ребенку.