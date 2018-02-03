В Заполярном вандалы повредили скульптуру оленя

Вчера, 19:28

В городе Заполярном Мурманской области подростки-вандалы частично повредили скульптуру оленя, которая была сооружена на центральной площади в районе кинотеатра «Октябрь».

Из показаний свидетеля правоохранителям выяснилось, что хулиганы «грамотно» пытались сломать оленя. Они расчистили снег у подножия памятника, затем принялись раскачивать станковую фигуру животного. После этого они опрокинули скульптуру, и стали ногами ломать ее на части. Когда вандалы поняли, что быстро уничтожить памятник у них не получится, они хотели оттащить оленя в арочную подворотню и в глухом месте окончательно доломать. Однако подростков кто-то вспугнул, и они скрылись с места преступления. Полиция Заполярного начала расследование акта вандализма.

Напомним, ранее СМИ Мурманска опубликовали информацию об уничтожении в Апатитах Деда Мороза и «Перламутровые облака» на Семеновском озере.