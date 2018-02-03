VistaNews.ru


В Заполярном вандалы повредили скульптуру оленя

Вчера, 19:28

В городе Заполярном Мурманской области подростки-вандалы частично повредили скульптуру оленя, которая была сооружена на центральной площади в районе кинотеатра «Октябрь».

 Из показаний свидетеля правоохранителям выяснилось, что хулиганы «грамотно» пытались сломать оленя. Они расчистили снег у подножия памятника, затем принялись раскачивать станковую фигуру животного. После этого они опрокинули скульптуру, и стали ногами ломать ее на части. Когда вандалы поняли, что быстро уничтожить памятник у них не получится, они хотели оттащить оленя в арочную подворотню и в глухом месте окончательно доломать. Однако подростков кто-то вспугнул, и они скрылись с места преступления. Полиция Заполярного начала расследование акта вандализма.

Напомним, ранее СМИ Мурманска опубликовали информацию об уничтожении в Апатитах Деда Мороза и «Перламутровые облака» на Семеновском озере.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.