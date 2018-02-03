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Житель Ленобласти пытался украсть нефть

Вчера, 18:48

47-летний житель Ленобласти попытался незаконно заполучить нефть, и для этого приложил немало усилий, которые впоследствии привели его в тюремное заключение.

 В десятом месяце 2017 года городской житель для последующей продажи топлива сделал противозаконные врезки в нефтепродуктовом «Кстово – Ярославль – Кириши – Приморск». Затем мужчина проложил от них шланги высокого давления, и позаботился о том, куда эту емкость вливать. Данное «изобретение» он спрятал на местности. Довести свой криминальный план до завершения не удалось, так как служба безопасности компании «Транснефть Балтика» заметила, и задержала преступника, передав его правоохранительным органам. Вора нефти будут судить за повреждение нефтепродуктпровода, и покушение на кражу.

Уголовное дело передано в Боровичский районный суд, где решится судьба мужчины.


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