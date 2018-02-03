В Хакасии мужчину зарубили топором за рассказы о жизни в тюрьме

Сегодня, 17:10

В Хакасии мужчина оказался зарубленным своим приятелем с применением топора за рассказы о жизни в тюрьме. Это произошло на территории частного домовладения в селе Бельтырское, находящемся в Аскизском районе.

Именно там местными правоохранителями был найден труп местного жителя, которому было 29 лет. Сообщение об этом сделано пресс-службой регионального СК.

Следствие предполагает, что подозреваемым является житель того же села, который на год старше.

Трагедия произошла во время «визита» обвиняемого, которого сопровождал родственник, в гости к одной из своих знакомых. В это время туда пришёл и ранее судимый, с которым он не был знаком.

Компания приступила к употреблению алкоголя. Новый знакомый начал рассказывать о своём тюремном опыте, используя речевые обороты, которые были весьма специфичными.

Подозреваемый обратился к нему с просьбой прекратить данные повествования, поскольку никому из присутствовавших на застолье они не казались интересными.

Тот не обратил внимания на это и продолжал «травить зоновские байки на фене». После этого подозреваемый осерчал. Он начал бить своего собутыльника с применением не только рук, но и ног.

Затем продолжение выяснения отношений они продолжили, выйдя во двор дома. Там и произошёл роковой удар колуном. Подозреваемый вызвал полицию сам.