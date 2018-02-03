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В Армении десятилетнюю девочку взяли в заложники из-за долга в $62

Сегодня, 16:46

Жительница Евгарда удерживала дочь подруги в заложниках, требуя взамен вернуть долг в 30 тысяч драмов (62 доллара – Прим. ред.) Сейчас в сторону преступницы возбуждено уголовное дело.

 Женщина воспользовалась испытанными годами тесными отношениями между семьями, и провела десятилетнюю девочку к себе в дом, хотя сказала, что идет с ней в магазин. Похитительница призывала мать возвратить долг в 30 тысяч драмов, в противном случае дочка останется у нее в плену. Мать пострадавшей девочки моментально направилась в полицию, которая и спасла ребенка. Преступница задержана.

Если суд признает женщину виновной, ей грозит более чем пять лет тюрьмы.


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