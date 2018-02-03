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Голодный безработный в Перми ограбил магазин

Сегодня, 15:22

Голодный безработный решился пойти в Перми на ограбление магазина. Это случилось в одной из торговых точек Орджоникидзевского района.

 Голодный мужчина стал среди белого дня хватать продукты с прилавков магазина. После этого ему удалось сбежать.

Сообщение об это поступило местным полицейским. Розыск по приметам не занял много времени.

Грабителем оказался местный житель 46-ти лет. Ранее он был судим и в последнее время не имел места работы. Похищенное у него изъяли. Сейчас эти продукты числятся, как вещественные доказательства. Начато следствие. Подозреваемому грозит 4 года.

Сообщение об этом сделано пресс-службой регионального ГУ МВД.


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