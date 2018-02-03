В Петербурге у сотрудника "Газпрома" за 5 минут угнали иномарку за 4 млн

Сегодня, 15:07

В Санкт-Петербурге у сотрудника "Газпрома" всего за 5 минут угнали машину. Стоимость иномарки составляет 4 миллиона рублей.

В сообщении указано, что инцидент произошёл 2 февраля на ул. Кременчугской. Мужчина обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением об угоне авто. Он представился руководителем одного из отделений "Газпрома".

С утра он оставил свой Land Rover на платной парковке, однако спустя 5 минут его транспортное средство бесследно исчезло. Автомобиль белого цвета 2014 года выпуска оценивается в 4 миллиона рублей. Сейчас правоохранители уже возбудили уголовное дело, ведётся поиск злоумышленника.