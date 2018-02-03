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В Смоленске приятели избили женщину утюгом из-за пин-кода

Сегодня, 14:52

В Смоленске двое приятелей избили женщину утюгом из-за того, что она не захотела называть пин-код от своей банковской карты.

В сообщении МВД указано, что инцидент произошёл в населённом пункте Верхнеднепровский. Происшествие случилось ещё в июне 2017 года. Двое мужчин пришли в гости к женщине, где стали всей компанией распивать крепкие алкогольные напитки. Когда все бутылки были пусты, то мужчины обратились к женщине с просьбой профинансировать дальнейшую пьянку, но она отказалась. Тогда злоумышленники достали её кошелек, где лежала банковская карта. Назвать пин-код пострадавшая отказалась. После этого приятели стали избивать её утюгом, который оказался под руками. После удара по голове, она всё-таки назвала им код и они отправились в магазин. Она же в свою очередь обратилась в больницу. Приятели в тот день обналичили 200 рублей для продолжения застолья.

Сейчас оба подозреваемых арестованы и ожидают решения суда. Ими оказались 31-летний и 29-летний местные жители.


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