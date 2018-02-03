В Подмосковье арестовали опекунов, пытавшихся убить 3-летнего ребёнка

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В Подмосковье правоохранители арестовали опекунов, которые намеревались убить 3-летнего ребёнка. Информацию предоставили в региональном СК РФ.

В сообщении ведомства указывается, что подозреваемые задержаны и находятся на допросе. Им выставили обвинения в попытке убийства несовершеннолетнего ребёнка. Нарушителями оказались местные жители: 37-летний мужчина и 33-летняя женщина, оба проживающие в Москве.

Как выяснили следователи, в скорую помощь 2 февраля поступил звонок от неизвестных. Они рассказали, что у их 3-летнего ребёнка случился какой-то приступ. Медики сразу прибыли на место ЧП и госпитализировали несовершеннолетнего в экстренном порядке. Позже ему диагностировали сотрясение мозга и различные ушибы. Позже стало ясно, что опекуны регулярно издевались над малышом.

Уже в ближайшее время по вышеуказанному делу состоится суд.