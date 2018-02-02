Калининградец узнал вора по костюму жирафа

Вчера, 20:07

Грабители пытались украсть велосипед в костюме жирафа. Сам костюм принадлежит Роману – который опознал вора по видеосюжету.

Роман – альпинист, он поздравляет детей нестандартным способом – он переодевается в мультипликационных персонажей, и при помощи специальной амуниции сходит с крыши с подарками через окно. Перед новым годом Роман взял в прокат костюм жирафа. Он постирал костюм и оставил сушить в подъезде. Когда следовало возвращать костюмы в прокат, их не оказалось на месте, их кто-то похитил.

Совсем недавно Роману позвонила жена со словами о костюме жирафа. Роман по указаниям супруги посмотрел видеосюжет о том, как воры собирались украсть велосипед в подъезде. Роман готов обратиться по поводу кражи в полицию, и если вещи найдут, то грабителей он опознает.