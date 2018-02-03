Новая часть Аssassin's Сreed будет посвящена Китаю

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Как стало известно, следующая часть Аssassin's Сreed будет иметь подзаголовок Dynasty. Франшиза не останавливается в развитии, и сюжетные события будут развиваться в Китае.

Игроки уже могли соприкасаться с древним востоком благодаря Аssassin's Сreed Chronicles: China. В этом эпизоде действия шли в 1526 году, когда династия Мин начала распадаться. Нет сомнений, что новая игра будет соприкасаться с этой историей.

Данная информация исходит от компьютерно-анимационной фирмы Technicolor India, которая неразрывно влияет на многие детали в серии игр Аssassin's Сreed. Разработчики Ubisoft обещают, что игрокам стоит ждать новую игру, ведь их ждет много сюрпризов. Точная дата выхода игры неизвестна, тем не менее Playstation уже готовы сотрудничать с новинкой.