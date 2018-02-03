VistaNews.ru


Новая часть Аssassin's Сreed будет посвящена Китаю

Сегодня, 05:15

Как стало известно, следующая часть Аssassin's Сreed будет иметь подзаголовок Dynasty. Франшиза не останавливается в развитии, и сюжетные события будут развиваться в Китае.

 Игроки уже могли соприкасаться с древним востоком благодаря Аssassin's Сreed Chronicles: China. В этом эпизоде действия шли в 1526 году, когда династия Мин начала распадаться. Нет сомнений, что новая игра будет соприкасаться с этой историей.

Данная информация исходит от компьютерно-анимационной фирмы Technicolor India, которая неразрывно влияет на многие детали в серии игр Аssassin's Сreed. Разработчики Ubisoft обещают, что игрокам стоит ждать новую игру, ведь их ждет много сюрпризов. Точная дата выхода игры неизвестна, тем не менее Playstation уже готовы сотрудничать с новинкой.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.