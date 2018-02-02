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В Чебоксарах нашли мать бросившую младенца в мусорный контейнер

Сегодня, 16:42

Правоохранительные органы Чебоксар арестовали 33-летнюю местную женщину, якобы выбросившую новорожденного мальчика в мусорный контейнер. Предполагается, подозреваемая в тайне от знакомых родила нежеланного сына, после чего сразу попыталась от него избавиться.

Пообщавшись с жителями Чебоксар, обнаружившими младенца в мусорном баке, правоохранители быстро установили личность главной подозреваемой. На причастность к преступлению проверили 33-летнюю женщину, которая на первом же допросе во всем призналась. Как оказалось, ранним утром 2 февраля предполагаемая злоумышленница родила нежеланного сына. Свою беременность жительница Чебоксар скрыла от знакомых, дабы впоследствии избавиться от ребенка.

Замотав младенца в одеяло, женщина бросила его погибать в мусорном контейнере. Новорожденного мальчика обнаружили местные жители, сообщившие обо все стражам порядка.


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