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В Петербурге глава православного фонда задержан за угрозу убийства

Сегодня, 16:53

В Петербурге за угрозу убийства задержан Сергей Егоров, являющийся главой православного фонда. Более того, он совершил попытку исполнения своего заявления.

 Утром он приехал в принадлежащий ему центр, находящийся в районе улицы Стахановцев. После того, как он вошёл в помещение, совершил выстрел в секретаря.

Женщина 32 лет сообщила, что после выстрела в её сторону, который произвёл Егоров, он стал приближаться к её рабочему месту. Она сообщила, что её руководитель открыл огонь, целясь в неё, ничего не говоря.

После промашки он стал приближаться к секретарше. При этом он держал в одной руке нечто похожее на пистолет, а в другой – нож.

Он произносил угрозы совершить над женщиной физическую расправу. Такие данные приведены пресс-службой городского МВД.

Сергей Егоров получил известность после того, как стал руководителем движения, которое требовало возвратить Исаакиевский собор в ведомство РПЦ. В самом конце минувшего года он написал письмо в адрес патриарха Кирилла, в котором высказал недовольство, что тот до сих пор не направил в Смольный соответствующую заявку.

Ранее мужчина был судим. Что стало поводом его «недовольства» в этот раз, устанавливается.


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