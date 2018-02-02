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В США школьница получила 40 лет принудительного лечения в психбольнице

Сегодня, 15:27

Судья Майкл Борен приговорил Морган Гейсер, девочку-убийцу из штата Висконсин, к 40 годам психиатрического лечения.

 В 2014 году Морган с подругой Аниссой Вейнер в возрасте 12 лет под предлогом игры в прятки привели в лес свою одноклассницу Пейтон Лейтнер. Истинной целью двух девочек было принести жертву некому Слендернему - популярному персонажу интернет-ужастиков, появившемуся еще в 2000-х. Они хотели стать его помощницами.

 Врачи-психиатры в ходе расследования проверили девочек и поставили обеим диагноз "начальная степень шизофрении". Это, а так же юный возраст нападавших, сказалось на том, что окончательным вердиктом было принудительное лечение, а не реальный тюремный срок.


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