В США школьница получила 40 лет принудительного лечения в психбольнице

Сегодня, 15:27

Судья Майкл Борен приговорил Морган Гейсер, девочку-убийцу из штата Висконсин, к 40 годам психиатрического лечения.

В 2014 году Морган с подругой Аниссой Вейнер в возрасте 12 лет под предлогом игры в прятки привели в лес свою одноклассницу Пейтон Лейтнер. Истинной целью двух девочек было принести жертву некому Слендернему - популярному персонажу интернет-ужастиков, появившемуся еще в 2000-х. Они хотели стать его помощницами.

Врачи-психиатры в ходе расследования проверили девочек и поставили обеим диагноз "начальная степень шизофрении". Это, а так же юный возраст нападавших, сказалось на том, что окончательным вердиктом было принудительное лечение, а не реальный тюремный срок.