Сотрудников Минфина Казахстана застали за майнигом на рабочем месте

Сегодня, 15:20

Сотрудники Министерства финансов Республики Казахстан не смогли устоять перед соблазном подзаработать на стремительно набирающих популярность криптовалютах. Чиновники установили на рабочие компьютеры специальные программы, организовав «ферму».

Узнать о тайном способе заработка сотрудников Минфина удалось Комитету национальной безопасности Казахстана. В ходе следственных мероприятий было установлено, как подозреваемые в совершении уголовного преступления чиновники установили на рабочие компьютеры программы-майнеры. «Ферма» требовала немалых вычислительных ресурсов, из-за чего функционирование сети Минфина начало заметно замедляться. Проверив сервера государственных информационных систем, ревизоры из Комитета нацбезопасности Казахстана обнаружили майнеров.

Против подозреваемых высокопоставленных чиновников заведены уголовное дела. Судить их будут по статьям о распространении вредоносных программ и нарушении работы информационной системы.