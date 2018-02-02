Создатель Counter-Strike подозревается в совращении малолетнего

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Создатель игры Counter-Strike, ставшей культовой, подозревается в совращении малолетнего ребёнка. 36-летний мужчина уже задержан в Сиэтле местными полицейскими.

После этого геймдизайнер оказался временно отстранённым от должности, которую он занимал в компании. Джесс Клиффе подозревается в том, что занимался растлением несовершеннолетнего.

Правоохранители пока не делятся подробностями инкриминируемых ему преступлений. Известно лишь, что официальные обвинения пока не предъявлены. В то же время он не имеет права освободиться под залог.

Клиффе работал в качестве геймдизайнера в компании Valve, начиная с 2003 года. Перед этим им в соавторстве с коллегой Мином Ли была создана оригинальная модификация Counter-Strike.

Позднее права на неё выкупила Valve и предложила трудоустройство.