Бывший бизнес-партнёр Аршавина получил условный срок

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Бывший бизнес-партнёр Андрея Аршавина получил 5-летний условный срок. Пётр Тиньгаев обвинялся в мошеннических действиях с использованием поддельной подписи известного футболиста.

Приговор был вынесен Выборгским райсудом Петербурга. Испытательный срок для мошенника определён в 3 года. Сообщение об этом сделано городской объединённой пресс-службой.

Осенью 2008 года Тиньгаевым был заключён договор с официальным дилером, представляющим BMW. Согласно ему предусматривалась купля-продажа мотоциклов и автомобилей этой фирмы. Сумма контракта превышала 466 млн рублей. Оплата по нему не поступила.

В 2009 году Тиньгаев возглавил ряд автосалонов, открывшихся на территории Выборгского района. Аршавин стал соучредителем, предоставив для размещения данных объектов свою землю. Позднее футболист проинформировал о продаже своей доли в этом бизнесе.

Когда Тиньгаеву понадобился кредит, он составил ложный договор поручительства от имени Аршавина и подделал его подпись. Этот документ он представил в Сбербанке.

После этого ему предоставили кредитование на льготных условиях. Размер годовой ставки составлял лишь 10,5%. В результате этого мошенничества банк потерял не меньше 6 млн рублей.

В середине лета прошлого года судьи арбитражного суда признали Тиньгаева банкротом.