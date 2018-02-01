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Найден тайный дневник Исхакова: "Это было волшебно"

Вчера, 23:12

Найден тайный дневник, который вёл Артём Исхаков, жестоко убивший свою девушку. Согласно записям, содержащимся в нём, ему при этом было «волшебно». 

 Татьяна Страхова, обучавшаяся в Бауманке и считавшаяся подругой Исхакова, была убита несколько дней назад. Следователям удалось найти несколько дневников, которые тайно вёл подозреваемый.

Он их вёл в своём аккаунте, который «закрыл». Записи о его взаимоотношениях с убитой удалось восстановить. Помимо того, те, кто занимаются расследованием убийства Татьяны, пообщались с одной из других девушек, с которыми Исхаков был близко знаком.

О трагедии, случившейся с Татьяной, было сообщено всеми соцсетями. Согласно их информации, Исхаков, которому 19 лет, сначала совершил убийство возлюбленной. После этого он написал послание «для всего мира» о том, как она погибала. Оно заняло четыре страницы текста.

Друзья погибших, к их чести, не стали делать пиар на данной новости. Журналисты не смогли добиться дополнительной информации, даже предлагая им деньги.

Погибшие, это касается как Тани, так и Артёма, были из семей, считавшихся вполне благополучными. Знакомые Исхаковых информируют, что Артём рос воспитанным ребёнком. Погибшая девушка также завершила обучение в школе, получив золотую медаль.


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