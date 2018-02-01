В Прокопьевском психоневрологическом интернате в 2017 году пациенты умирали от голода

Вчера, 23:19

В 2017 году подопечные в Прокопьевском психоневрологическом интернате Кемеровской области страдали от голода и теряли в весе. Не обошлось и без летальных исходов от истощения. Об этом сообщают корреспонденты сразу нескольких местных медиаресурсов.

Началось все с банального тендера на поставку продовольствия для интерната. Стартовая цена была заявлена в 44 миллиона рублей. Победила московская фирма «СтройТехнологии», которая опустила цену до рекордных 33 миллионов. Вот на эту сумму фирма и поставляла продовольствие для подопечных в Прокопьевский интернат.

Журналисты провели свое расследование и выяснили, что раскладка продуктов для кухни была меньше нормативной на целых 89%. Пища готовилась с нарушением санитарных норм, некоторые продукты (сливочное масло, кофе, перец, куриные яйца и др.) были вообще исключены из ассортимента.

Администрация интерната подозрительно молчала, не подавая никаких сигналов в прокуратуру и другие контролирующие инстанции. Однако рядовые работники учреждения написали около 39 заявлений в различные инстанции о нарушениях продовольственного содержания подопечных.

Спустя 9 месяцев, информация о злоупотреблениях, оседающая до этого в недрах областного управления социальной защиты, нашла свой выход. Сегодня сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры вплотную занимаются следственными действиями в отношении фирмы «СтройТехнологии».