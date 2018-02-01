Московский суд приговорил Никиту Белых к 8-летнему заключению и штрафу

Вчера, 21:48

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам тюремного срока, а также компенсации материального ущерба в сумме 48 миллионов рублей. В момент оглашения приговора обвиняемому стало плохо.

В здании Пресненского суда Москвы 1 февраля прошло заседание, в процессе которого рассматривалось уголовное дело экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Бывшего чиновника обвиняют во взяточничестве и проведении финансовых махинаций. Суд в итоге признал вину Белых полностью.

В судебном разбирательстве были выслушаны все свидетели, а также проанализированы тщательно материалы досудебного следствия. В итоге приговор был зачитан. Никиту Белых приговорили к восьмилетнему заключению, а также компенсации ущерба государству на сумму 48 миллионов рублей. Когда судья Пресненского суда Москвы зачитал приговор, подсудимому стало плохо.