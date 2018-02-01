В Ульяновске мужчина пытался за день ограбить несколько микрозаймов

Вчера, 23:05

31 января в Ульяновске мужчина пытался за один день ограбить несколько офисов микрозаймов.

31 января в дежурную часть Волжского райотдела МВД поступил звонок о попытке ограбления филиала главного офиса городской сети микрокредитования граждан. Приехавшему наряду патрульной милиции сообщили, что мужчина с пистолетом ворвался в помещение и стал требовать деньги. Ему объяснили, что рабочий день только начался, а обычно деньги привозят позже. Незадачливый грабитель быстро покинул зал.

Однако хлопоты правоохранителей на этом не закончились. Через десять минут последовал звонок из соседнего офиса микрозайма. Ситуация повторилась до мелочей: денег нет, грабитель удалился. Тревожные звонки повторялись четыре раза. Наконец, патрульным удалось задержать незадачливого преступника.

Им оказался 32-летний безработный, который объяснил свою мотивацию тем, что попал в сложную жизненную ситуацию, которая потребовала своего финансового разрешения. Грабитель был вооружен пневматическим пистолетом. Оперативники сейчас проводят необходимые следственные мероприятия.