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В Кирове смотритель закрытого кладбища продавал места для захоронений

Сегодня, 17:29

В Кирове задержали чиновника МКУ «Дирекция дорожного хозяйства г. Кирова», который отвечал за выдачу разрешений на захоронение на закрытом Ново-Макарьевскои кладбище. Мужчину уличили во взяточничестве во время очередной передачи денег.

Указанный объект был закрыт в 2013 году, однако в порядке исключения власти разрешали проводить здесь захоронения для почётных людей и родственников тех, кто был здесь захоронен ранее. В последнюю категорию смотритель за отдельную плату мог внести любого горожанина. В определённый момент чиновника взяли в оперативную разработку сотрудники регионального УФСБ, которые передали материалы в СУ СКР. В ходе оперативных мероприятий был задокументирован очередной факт передачи денег в сумме 15 тысяч от частного лица и ещё 150 тысяч от представителей ритуального агентства за оформление очередного незаконного акта.

Мужчину задержали, сам он под тяжестью предъявленных улик свою вину признал в полном объёме и согласился сотрудничать со следствием. В отношении задержанного следователи намерены избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.


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