В Узбекистане хозяева частного дома едва не уморили льва

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Правоохранительные органы Ташкентской области (Узбекистан) изъяли у проживающего в селении Тутзор семейства африканского льва. Находящийся на грани смерти царь зверей проживал в клетке частного дома, а его хозяева не имели при себе документов на содержание экзотического животного.

Забирать африканского льва из селения Тутзор приехали сотрудники Государственного комитета по охране окружающей среды Узбекистана. По их словам, царь зверей находился на грани смерти. Тощий и голодный хищник сидел в полуметровой клетке, размеры которой не позволяли ему элементарно двигаться. Также стражи порядка засвидетельствовали множественные раны и ушибы на морде льва.

Сейчас истощенный царь зверей проживает в зоопарке Ташкента. Пока хищника откармливают, его бывших хозяев гоняют по отделениям полиции. В Узбекистане незаконное содержание диких животных является уголовным преступлением. Оскандалившиеся жители селения Тутзор рискуют сесть в тюрьму на срок до 5 лет.