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В Ростове неизвестный ранил ножом 14-летнего школьника

Сегодня, 16:34

Правоохранительные органы Ростова объявили в розыск неизвестного мужчину, напавшего с ножом на 14-летнего школьника. В результате тяжкого преступления потерпевший доставлен в больницу с колото-резанным ранением.

Травматический инцидент в Ростове произошел 30 января. 14-летний подросток передвигался по площади 2-й Пятилетки. В определенный момент к потерпевшему подошел неизвестный мужчина, начавший откровенно провоцировать школьника на конфликт. Пытаясь уйти от неприятностей, подросток прибавил шаг, чем разозлил подозреваемого. Предполагаемый злоумышленник вытащил из кармана нож и ранил им несовершеннолетнего потерпевшего в руку. От боли школьник упал на пол и начал громко звать на помощь. Побаиваясь ареста, неизвестный мужчина с ножом бросился в бега.

С колото-резанным ранением верхней конечности 14-летнего ростовчанина доставили в больницу, где он получил необходимую медпомощь. Правоохранители города на Дону завели уголовное дело, объявив подозреваемого в розыск.


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