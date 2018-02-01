В Саратовской области полиция задержала подростка с крупной партией наркотиков

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В Саратовском Энгельсе полиция задержала 17-летнего парня. Его обвиняют в незаконном хранении большой партии наркотических средств. По факту случившегося уже было возбуждено уголовное дело. Информацию об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи сообщают, что 17-летнего парня задержали 26 января днём возле одного из жилых домов на проспекте Строителей. После того, как ребёнка доставили в местное отделение полиции, у него во время личного досмотра нашли десять свёртков наркотиков. Их общая масса составляет больше 13 граммов. По меркам правоохранителей, это считается очень большой партией.

В ведомстве сообщили, что подростку предъявили обвинение в совершении данного преступления. Во время допроса парень дал признательные показания. В данный момент оперативники изучают семью ребёнка, его условия жизни и обстоятельства случившегося.