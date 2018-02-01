В центре Львова обнаружили БДСМ-студию

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Под вывеской студии эротического массажа, украинка открыла БДМС-студию в центре Львова. Хозяйкой такого заведения оказалась 26-летняя жительница Киева.

Правоохранительные органы Львовской области разбираются в нелегальной деятельности, которую организовала 26-летняя киевлянка под видом массажного салона. Полицейским удалось установить, что женщина организовала настоящий бордель, который рекламировала в интернете.

В ходе проведения обыска в данном помещении найдено большое количество наручников, плеток, латексной одежды и других атрибутов, которые девушки легкого поведения использовали для оказания интимных услуг. Сотрудницами БДСМ-студии были несколько девушек, которые выполняли любые пожелания клиентов, а стоимость их работы составляла от 800 до 4500 гривен. Организовавшая бизнес киевлянка занималась приемом заказов и ведением бухгалтерии, хотя периодически и обслуживала клиентов.

По факту ведения такого нелегального бизнеса полицией области открыто уголовное дело. Всем фигурантам грозит наказание по разным статьям криминального кодекса Украины. Организатору БДСМ-студии прокуроры на суде будут требовать наказание на срок до пяти лет лишения свободы.