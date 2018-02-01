VistaNews.ru


В центре Львова обнаружили БДСМ-студию

Сегодня, 15:59

Под вывеской студии эротического массажа, украинка открыла БДМС-студию в центре Львова. Хозяйкой такого заведения оказалась 26-летняя жительница Киева.

Правоохранительные органы Львовской области разбираются в нелегальной деятельности, которую организовала 26-летняя киевлянка под видом массажного салона. Полицейским удалось установить, что женщина организовала настоящий бордель, который рекламировала в интернете.

В ходе проведения обыска в данном помещении найдено большое количество наручников, плеток, латексной одежды и других атрибутов, которые девушки легкого поведения использовали для оказания интимных услуг. Сотрудницами БДСМ-студии были несколько девушек, которые выполняли любые пожелания клиентов, а стоимость их работы составляла от 800 до 4500 гривен. Организовавшая бизнес киевлянка занималась приемом заказов и ведением бухгалтерии, хотя периодически и обслуживала клиентов.

По факту ведения такого нелегального бизнеса полицией области открыто уголовное дело. Всем фигурантам грозит наказание по разным статьям криминального кодекса Украины. Организатору БДСМ-студии прокуроры на суде будут требовать наказание на срок до пяти лет лишения свободы.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.