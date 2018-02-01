Хакера из Волжского осудят за распространение вредоносных скриптов

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Оперативники из ГУ МВД по Волгоградской области закончили расследование уголовного дела, которое завели на хакера из Волжского. 40-летнего мужчину осудят за распространение вредоносных скриптов в Белорусской Сети.

Пресс-служба регионального Главка полиции сообщает, что подозреваемый мужчина занимался мошенничеством в период с декабря 2015 года по декабрь 2016 года. Он занимался блокировкой работы интернет-пользователей Белоруссии. У людей на мониторах всплывало сообщение, что компьютер заблокирован МВД Беларуси за просмотр пользователем порно. Затем пользователю предлагали оплатить штраф в размере 750 тыс рублей, что в переводе на рубли составляет 1700.

Всего за год хакер получил 400 тысяч рублей от 197 граждан. Но после блокировки счетов задержанного, его деятельность была пресечена. В апреле 2016-го мужчину задержали в аэропорту, когда он приехал из Таиланда.

Правоохранители добавляют, что подозреваемый занимался мошенничеством при помощи своих знакомых и сестры из Белоруссии. Расследованием их дел занимается местные милиционеры.