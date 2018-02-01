В Курской области педофил развращал 13-летнюю соседку

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В Железногорске Курской области задержали 33-летнего местного жителя, которого подозревают в развращении 13-летней школьницы. По версии следствия, мужчина совершал с проживающим по соседству подростком, не достигшим половозрелого возраста, действия сексуального характера.

Предполагаемый преступник проживал в одном общежитии со своей жертвой. Как установило следствие, мужчина приставал к малолетнему ребёнку на общей кухне, когда рядом никого не было. В скором времени о его действиях стало известно правоохранителям. Мужчину задержали и поместили под стражу. Сейчас с ним работают следователи.

Ранее мы писали, что в Ульяновске задержали подозреваемого в изнасиловании нескольких несовершеннолетних девушек. В качестве места преступления мужчина выбирал лифты многоквартирных домов.