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В Прикамье подросток вымогал деньги у школьников

Сегодня, 14:18

В Прикамье 14-летний подросток вымогал деньги у школьников. Это происходило в Чернушках.

 Узнать об этом удалось благодаря тому, что мать одного из пострадавших от его рук проявила бдительность. Ей показалось подозрительным поведение собственного сына, и она сообщила об этом правоохранителям.

В результате расследования установлено, подозреваемый неоднократно занимался вымогательством денег у младших школьников. Чтобы заставить пострадавших подчиниться его требованиям, он избивал их.

Такие данные приведены пресс-службой регионального СК. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершённых преступлений. Должностные лица школы также не избегут дисциплинарной ответственности.


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