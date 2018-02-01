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В Кемерове уволили директора школы из-за ранения ученицы

Сегодня, 14:27

Директор 48-й школы в Кемерове отстранен от занимаемой должности по факту ранения ножом 13-летней ученицы. Вслед за увольнением преподавателю прилетел строгий выговор.

Правоохранительные органы Кемерова продолжают расследовать инцидент с нападением на 13-летнюю девочку с ножом в 48-й школе. Пока против главного подозреваемого, 15-летнего подростка, заводится уголовное производство, занимаемых должностей лишаются сотрудники оскандалившегося учебного учреждения. Директор школы, преподающий ОБЖ, решением кемеровской администрации смещен с занимаемого поста, параллельно получив строгий выговор. Официальная причина увольнения – ненадлежащее исполнение рабочих обязанностей. О ходе расследования преступления правоохранительные органы Кемерова пока что практически ничего не рассказывают прессе.

Скандальный инцидент в 48-й кемеровской школе произошел рано утром 1 февраля. 15-летний подросток пришел в школу с ножом, впоследствии нанеся колото-резанные ранения 13-летней девочке.


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