На Ставрополье женщину зарезали из-за любви к смартфону

Сегодня, 13:46

Житель Левокумского района Ставропольского края зарезал знакомую, которая уделяла своему смартфону больше, чем ему. 52-летний мужчина разозлился из-за того, что его 41-летняя приятельница слишком часто взаимодействует с гаджетом.

Инцидент произошёл 21 января. Пара распивала спиртное в квартире. В ходе застолья мужчина возмутился тем, что его собеседница постоянно смотрит в экран смартфона и совершенно не проявляет к нему интереса. В итоге он схвати кухонный нож и нанёс им один удар женщине в грудь. От полученных ран та скончалась на месте. Мужчину задержали, сейчас с ним работают следователи.

Ранее мы писали, что в Бурятии мужчина сжег заживо своего знакомого, который слишком часто сквернословил. Злоумышленнику не понравилось, что его приятель постоянно ругается.