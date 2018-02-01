В Улан-Удэ двое пьяных мужчин чуть не похоронили заживо товарища

Сегодня, 13:14

В Улан-Удэ двое пьяных мужчин после очередного застолья чуть не похоронили заживо своего товарища. Пострадавшего решили пригласить в гости в один из домов Советского района. Затем на него напали, забрали деньги, телефон и одежду, избили и кинули в подполье, забив крышку. В итоге суд приговорил обвиняемых к четырём годам колонии.

Зинаида Цыбенова, занимающая должность помощника прокурора Советского района, сообщает, что дом, в котором было совершено происшествие, не принадлежал ни одному из участников преступления. В этот дом всех их привёл один из очевидцев. Его в прошедшем году осудили за незаконное проникновение в частный жилой дом. Сам его хозяин о произошедшем ничего не знал и узнал только от сотрудников полиции.

Оперативников на место происшествия вызвали соседи, которые услышали шум в давно уже пустом доме. В конечном итоге, за незаконное лишение свободы и разбой двое мужчин получили наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима.