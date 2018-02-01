В Челябинской области мужчина сжёг жену и её любовника в автомобиле

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В Челябинской области задержали мужчину, которого подозревают в совершении жестокого убийства своей супруги и её любовника. По версии следствия, житель Еманжелинска забил до смерти своих жертв, а затем сжёг их тела вместе со своим автомобилем.

Трагедия произошла в период новогодних праздников. Две сестры с мужьями отмечали торжество дома у одной из семей. После того, как ночью все легли спать, подозреваемый обнаружил, что рядом с ним нет его жены. Супругу он нашёл обнажённой в соседней комнате в постели с мужем её сестры. После учинённой ссоры, любовник сбежал из дома. Ревнивый муж догнал обидчика и забил его до смерти. Погрузив труп своей жертвы в багажник авто, подозреваемый вернулся домой, где нанёс смертельные травмы уже своей неверной супруге. Отогнав машину с телами погибших за город, мужчина облил её бензином и сжёг.

Спустя время пропавшие любовники были объявлены в розыск, в ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители вышли на след преступника и местный житель решил добровольно сознаться в содеянном. Сейчас он находится под стражей в ожидании суда. У каждого из погибших остались по трое несовершеннолетних детей.