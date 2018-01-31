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Скворцова прокомментировала уголовное дело врача Елены Мисюриной

Вчера, 20:30

Вероника Скворцова прокомментировала уголовное дело врача-гематолога Елены Мисюриной, отметив, что не знакома с подробностями, но не исключает необходимость проведения дополнительных экспертиз.

Глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова в своем комментарии по поводу уголовного дела гематолога Елены Мисюриной, приговоренной к двум годам заключения за смерть пациента, заявила, что не знакома со всеми деталями данного случая, считая, что с этим должен разбираться суд, однако для уточнения причинно-следственной связи между врачебными манипуляциями и гибелью пациента возможно необходимо провести дополнительные экспертизы.

Напомним, что в июле 2013 года в частной клинике Москвы, расположенной на улице Профсоюзная, после проведении процедуры трепанобиопсии умер пациент. По данным следствия, врач-гематолог Елена Мисюрина совершила ошибку, которая привела к повреждению кровеносных сосудов пациента, в результате чего тот скончался по прошествии нескольких дней.

На прошлой недели столичный суд вынес обвинительный приговор врачу-гематологу и приговорил ее к двум годам заключения, однако прокуратура обжаловала приговор, утверждая, что следствие проходило с нарушениями, а предоставленные доказательства не дают возможность сделать однозначные выводы.


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