VistaNews.ru


На Урале воспитательница приучала детей исполнять собачьи команды

Вчера, 20:19

На Урале прокуратура заинтересовалась воспитательницей одного из детских садов. Причиной пристального внимания стало приучение детей к собачьим командам, о котором рассказали родители пострадавших. Женщина уличена в ряде преступлений против воспитанников, на данный момент отстранена от работы.

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту нарушения служебных обязанностей и преступлений против несовершеннолетних. Так, под пристальное внимание попала представительница образовательной системы России. На женщину написаны жалобы родителей, которые стали замечать странное поведение своих детей. Обеспокоенные родители уличили «воспитателя» в том, что она приучала детей исполнять команды для собак: «сидеть», «к ноге».

Также женщина использовала спальню как изолятор для непослушных, а кормила, засовывая пищу прямо в горло малышей. Стало известно, что женщина не имеет специального образования и переведена на должность воспитателя случайно из-за нехватки кадров. Сейчас подозреваемая отстранена от работы.

Сейчас же материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.