На Урале воспитательница приучала детей исполнять собачьи команды

Вчера, 20:19

На Урале прокуратура заинтересовалась воспитательницей одного из детских садов. Причиной пристального внимания стало приучение детей к собачьим командам, о котором рассказали родители пострадавших. Женщина уличена в ряде преступлений против воспитанников, на данный момент отстранена от работы.

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту нарушения служебных обязанностей и преступлений против несовершеннолетних. Так, под пристальное внимание попала представительница образовательной системы России. На женщину написаны жалобы родителей, которые стали замечать странное поведение своих детей. Обеспокоенные родители уличили «воспитателя» в том, что она приучала детей исполнять команды для собак: «сидеть», «к ноге».

Также женщина использовала спальню как изолятор для непослушных, а кормила, засовывая пищу прямо в горло малышей. Стало известно, что женщина не имеет специального образования и переведена на должность воспитателя случайно из-за нехватки кадров. Сейчас подозреваемая отстранена от работы.

Сейчас же материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга.