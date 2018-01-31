В Смоленске вор оставил в доме ограбленной свои штаны

Вчера, 20:08

Сотрудники полиции Ершичского района задержали вора, который в одном из домов переоделся и оставил свои штаны.

Один из жителей Ершичского района написал заявление в полицию по факту кражи у него имущества. В ходе следствия выяснилось, что в доме потерпевшего на протяжении некоторого времени жил знакомый. Проснувшись в один день, хозяин дома заметил, что у него пропала автомагнитола, 7000 рублей, и его сожитель тоже пропал.

Правоохранительные органы поймали преступника. Им оказался ранее осужденный 38-летний мужчина. Обнаружить вора помогли следы от велосипеда и сломанная оконная рама дачного дома. Его хозяйкой является пенсионерка, которая в настоящее время живет в столице.

Пробравшись в ее дом, злоумышленник набрал себе продуктов, переоделся в найденную в шкафу одежду, а свою решил оставить.

В данный момент подозреваемый задержан. Возбуждено дело по статье "Кража".